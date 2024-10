Carreata de Renan Marassi celebra aniversário de Resende com 2.300 carros contados nas ruas - Foto: Divulgação

Publicado 30/09/2024 18:11

Resende - No último domingo, 29 de setembro, Renan Marassi (Republicanos) realizou uma carreata com aproximadamente 2.300 veículos. O evento teve início no bairro Paraíso e finalizou na praça da Morada do Contorno, atraindo uma multidão pelas ruas.

Renan Marassi expressou sua emoção: "Este é um dia que ficará gravado na memória e no coração. Celebrar o aniversário da minha querida cidade ao lado de tantas pessoas especiais, que compartilham da mesma fé em nosso propósito, foi inesquecível."

O candidato também destacou a importância do número alcançado durante a carreata, com mais de 2.300 veículos contabilizados. "Cada um desses carros simboliza cidadãos cheios de esperança, desejosos de ver nosso município se renovar e prosperar como merece. Para mim, essa data já é histórica," afirmou.

A Dra. Ana Paula Rechuan (PSD), sua vice, enfatizou a relevância da mobilização: "Ver a cidade unida em torno de um objetivo é emocionante e nos dá ainda mais motivação. Estamos prontos para proporcionar a Resende o governo mais justo e humano que já teve," declarou.