Publicado 02/10/2024 21:12

Resende - Na noite desta terça-feira (1), um homem, de 26 anos, foi morto a tiros na Rua Santa Rosa, no bairro Paraíso, em Resende (RJ).

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram até o local depois de receberem uma denúncia. Ao chegarem no endereço viram o corpo da vítima já sem vida e com ferimentos de arma de fogo.

Uma equipe da perícia foi até o local para levantar informações que ajudassem a polícia nas investigações. Assim que finalizou, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda (RJ).

Ainda segundo a PM, o homem tinha passagens pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas. O caso foi registrado na delegacia de Resende, que está investigando o crime.