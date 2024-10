Publicado 01/10/2024 19:56

Resende - Na madrugada desta segunda-feira (30), um idoso foi preso com um carro roubado, em Resende (RJ). O caso aconteceu na altura do km 313 da Via Dutra, após os agestes rastrearem o veículo pela seguradora.

Ao ser questionado, o suspeito afirmou que havia sido contratado para buscar o veículo no Rio de Janeiro e transportá-lo até o Paraguai, recebendo R$ 1.000 pelo trabalho. Ele relatou que uma mulher emprestou o carro, que estava estacionado na Avenida Brasil, na capital.

Os policiais constataram que o veículo tinha placas de Conselheiro Lafaiete (MG) e apresentava sinais de adulteração nos itens de identificação, sendo identificado como um clone. O veículo verdadeiro, que foi rastreado pela seguradora, está registrado no Rio de Janeiro e foi roubado no dia 10/09/2024, na mesma cidade.

O idoso, de 65 anos, já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e foi levado à delegacia de Resende, permanecendo preso.