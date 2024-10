Aman realiza operação até sábado em Resende - Divulgação

Aman realiza operação até sábado em ResendeDivulgação

Publicado 08/10/2024 11:00

A Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) realiza até o próximo sábado, 12 de outubro, a Operação Sentinela Alerta em Resende. A ação, de alta complexidade, conta com centenas de militares e viaturas.

Durante o treinamento, serão utilizadas as seguintes áreas para as instruções militares: Região da Faz Macuco, Borboleta, Morro do Curral, Cancela Vermelha, Campo de Pouso, Três Morros, Olaria, Granja Santa Maria e Campos da Membeca, Posto de Observação do Tibet, todas dentro do Campo de Instrução da Aman, além da Seção de Simulação, podendo serem percebidas do bairro São Caetano.

A Academia Militar informou ainda que, para a realização do programa de Adestramento Avançado, serão executados tiros com munição alto explosiva e tiros noturnos com iluminação do campo de batalha, além do deslocamento de tropa blindada e a pé.