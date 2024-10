Disque Denúncia pede informações sobre dois envolvidos na chacina em Resende - Divulgação

Publicado 11/10/2024 12:22

Ricardo Alexandre Maia Santos, de 21 anos, e Gustavo Ramos dos Santos, de 24. Eles estariam envolvidos em uma chacina, onde quatros pessoas, incluindo uma criança de 8 anos, foram O Disque Denúncia divulgou um cartaz para auxiliar nas informações que levem à localização e prisão de. Eles estariam envolvidos em uma chacina, onde quatros pessoas, incluindo uma criança de 8 anos, foram encontradas enterradas em um sítio na quarta-feira (9) em Resende.

As vítimas foram identificadas como Marcos Roberto de Cássio, de 52 anos, e os dois filhos: Luís Otávio Campos de Cássio, de 31 anos, que era dono do sítio, e Luís Miguel Conceição de Cássio, de 8 anos; além do funcionário do sítio, Rodrigo Dionísio Machado, de 28 anos.

proprietário do sítio, receberia quase R$ 60 mil pela venda de um lote de gado. Já o menino, de oito anos, teria sido morto porque conhecia um dos envolvidos. Um veículo que teria sido utilizado no crime foi localizado pela Guarda Municipal no bairro Mirante das Agulhas. Segundo as investigações da Polícia Civil, o crime teria sido motivado porque os autores tiveram conhecimento de que o. Já o menino, de oito anos, teria sido morto porque conhecia um dos envolvidos. Um veículo que teria sido utilizado no crime foi localizado pela Guarda Municipal no bairro Mirante das Agulhas.

crimes de Ocultação de Cadáveres e Latrocínio (Roubo Seguido de Morte). A 89ª Delegacia Policial de Resende pede que qualquer informação sobre a localização dos suspeitos seja reportada imediatamente para o Disque Denúncia pelos seguintes canais de atendimento: Um homem, suspeito de envolvimento na chacina, já foi preso na noite de quarta . Contra Gustavo Ramos e Ricardo Alexandre, consta um Mandado de Prisão, expedido pelo CGJ Serviço de Administração do Plantão Judiciário/TJRJ, pelosA 89ª Delegacia Policial de Resende pede que qualquer informação sobre a localização dos suspeitos seja reportada imediatamente para o Disque Denúncia pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido