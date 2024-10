Publicado 11/10/2024 11:30 | Atualizado 11/10/2024 12:12

A partir desta sexta-feira (11), para comemorar os 223 anos de Resende, a cidade recebe a 55ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Resende (Exapicor). A festa acontece na Área de Exposições, no bairro Morada da Colina, até o dia 20 de outubro com shows nacionais e regionais, fazendinha, parque de diversões e atividades para toda a família.

O primeiro dia de festa (11) terá o show de Ferrugem. No sábado (12), quem se apresenta é a dupla sertaneja Teodoro e Sampaio. Filipe Ret é a atração de domingo (13).

Na quinta-feira (17) tem o show gospel com Weslei Santos. Na sexta (18), a festa fica com MC Daniel e DJ Zullu. No sábado (19) tem os shows de Caju Pra Baixo e Pagode do Adame. E para encerrar no domingo (20), a cantora Lauana Prado.