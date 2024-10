Resende recebe evento internacional de Karatê - Reprodução internet

Publicado 11/10/2024 22:00 | Atualizado 12/10/2024 00:28

Resende recebe no próximo domingo (13) a 7ª edição do Resende Open Internacional de Karatê. O evento será no ginásio do Colégio Salesiano, a partir de 8h30. A entrada é gratuita.

Segundo a Federação Interestilo de Karatê do Rio de Janeiro (FKERJ), cerca de 500 atletas, entre 5 e 60 anos, de cinco países estarão na competição: Argentina, Brasil, Chile, Equador e Paraguai.

O campeonato vai contar ainda com a presença de dois campeões mundiais: o faixa amarela Thyago Detoni, de 9 anos; e a faixa preta Graziele Nunes, de 19.

A competição será dividida em 139 categorias individuais. O resultado servirá de pontos para os atletas no ranking estadual e nacional da modalidade.