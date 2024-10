Pérolas Negras entra com recurso para anular WO por falta de ambulância - Divulgação

Publicado 15/10/2024 12:00 | Atualizado 15/10/2024 16:33

Nesta terça-feira (15), o Pérolas Negras emitiu uma nota informando que vai entrar com um recurso na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) para anular o WO sofrido no último sábado (12). Devido à ausência da ambulância de uma empresa parceira durante a partida contra o São Gonçalo, no Estádio do Trabalhador, em Resende, o time não pôde jogar a 4ª rodada da Série B1 do Campeonato Carioca.

Segundo o time, os profissionais da saúde compareceram ao local da partida, mas não foram acompanhados pela ambulância. A equipe chegou a encontrar uma outra empresa, mas a ambulância chegou ao estádio às 15h34, quatro minutos após o prazo de tolerância estipulado pelo regulamento. O árbitro puniu o Pérolas com WO.

Por nota, a direção do clube pediu desculpas à torcida, aos atletas e à equipe técnica. "Expressamos a nossa extrema insatisfação com o ocorrido e lamentamos a falha gravíssima da empresa prestadora do serviço. Vamos solicitar autorização para realizar a partida frustrada numa nova data".