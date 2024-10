Após meses de abandono, prefeitura de Resende inicia reforma do deck do Campos Elíseos - Divulgação

Publicado 14/10/2024 16:15 | Atualizado 14/10/2024 16:17

Depois de passar alguns meses sem nenhuma manutenção, com o piso furado e parte da grade quebrada, a prefeitura de Resende iniciou este mês as obras de recuperação do deck do bairro Campos Elíseos, às margens do Rio Paraíba do Sul. A previsão é que os serviços sejam concluídos em 15 dias.

tema de reportagens do jornal O Dia: uma em A falta de cuidado foi: uma em dezembro de 2023 e outra em maio deste ano . Até 2019, o local era utilizado pela prefeitura para a realização de iniciativas como a Feira Livre e apresentações musicais. Com a pandemia, o evento foi realocado para a Beira Rio, em frente ao Parque das Águas, no Jardim Jalisco.

Mesmo sem a realização de eventos no deck, o local ainda continuava sendo bastante frequentado por lojistas e pedestres que escolhiam o espaço arborizado ao lado do rio para se refrescar e descansar. A falta de manutenção e problemas de iluminação durante à noite eram algumas das principais reclamações.

Em setembro de 2023, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pediu informações à prefeitura sobre o estado de abandono do deck. Na época, o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Thomas Elson Landim Pereira, respondeu que o poder público estava realizando um estudo de viabilidade para a demolição do espaço, alegando que os moradores não respeitavam a interdição no local.

Na época da reportagem do jornal O Dia, a prefeitura de Resende informou que não havia previsão para realizar as obras de recuperação do deck. Agora, em outubro de 2024, Thomas Elson Landim detalhou que o cronograma de serviços contempla a reforma completa do deck com a troca de toda a estrutura do espaço, do madeiramento como também a troca do guarda-corpo para oferecer mais segurança para os frequentadores. "Em breve, a população poderá utilizar o conhecido deck com mais segurança e conforto", afirmou o secretário.