Moradores reclamam de abandono de deck em Resende

Espaço utilizado para eventos culturais está sem manutenção há alguns meses - Divulgação

Espaço utilizado para eventos culturais está sem manutenção há alguns mesesDivulgação

Publicado 08/12/2023 19:47 | Atualizado 09/12/2023 17:05

Um local, antes visto como ponto turístico e palco de grandes eventos, está se deteriorando ao ar livre em Resende. É o que está acontecendo com o deck do Rio Paraíba do Sul, no bairro Campos Elíseos. Sem manutenção há alguns meses, o piso apresenta alguns buracos e parte da grade está quebrada, o que oferece risco de acidentes aos frequentadores.

O bairro é um dos mais importantes centros comerciais do município. Por conta disso, até 2019, o deck era utilizado pela prefeitura de Resende para a realização de iniciativas como a Feira Livre e apresentações musicais. Com a pandemia, o evento foi realocado para a Beira Rio, em frente ao Parque das Águas, no Jardim Jalisco, que possibilitava um espaço maior e distanciamento entre os participantes.

Mesmo sem a realização de eventos no deck, o local ainda continua sendo bastante frequentado por lojistas e pedestres que escolhem o espaço arborizado ao lado do rio para se refrescar e descansar. A falta de manutenção e problemas de iluminação durante à noite são algumas das principais reclamações.

Em setembro deste ano, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pediu informações à prefeitura sobre o estado de abandono do deck. Na época, o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Thomas Elson Landim Pereira, respondeu que o poder público estava realizando um estudo de viabilidade para a demolição do espaço, alegando que os moradores não respeitavam a interdição no local.

Pensando nisso, um grupo de moradores e comerciantes do bairro criou uma petição na internet para solicitar a realização de uma audiência pública. O objetivo é evitar que o local continue abandonado e seja demolido. "Acreditamos que um pequeno investimento em iluminação, segurança e a manutenção periódica do madeirame sejam suficientes para sua revitalização e retorno ao uso como anteriormente", diz André Pol, um dos líderes da iniciativa.

Entre as assinaturas, algumas pessoas se posicionaram a favor da preservação do espaço. "O deck é uma das poucas estruturas de convivência da população com o Rio Paraíba do Sul em Resende. Por isso, merece cuidado e valorização". Outro afirma que o deck é um local de fomento da cultura da cidade. "Trata-se de um dos poucos espaços democráticos de Resende para manifestações da cultura popular e de acesso às belezas naturais da cidade. Precisamos de mais opções e não acabar com o que existe", reforça Alvaro Britto.

A Prefeitura de Resende informou que, infelizmente, não há previsão para realizar as obras de recuperação do deck, já que é uma obra cara que necessita a troca de todo o madeiramento. A prefeitura não comentou sobre a possibilidade de demolição.