O festival terá início neste fim de semana - Foto: Rafael Oliveira

Publicado 24/07/2025 16:29

Resende - A região de Visconde de Mauá será palco, neste fim de semana e no próximo, de mais um grande evento cultural: o Festival de Inverno. Com uma programação musical variada, que inclui artistas consagrados da Música Popular Brasileira, o festival acontece nos dias 25 e 26 de julho, 1º e 2 de agosto.

Com apoio da Prefeitura de Resende, o evento é mais uma iniciativa que integra o calendário de atrações da região, que recentemente recebeu o Mauá Beer Festival e a tradicional Festa do Pinhão. Agora, o Festival de Inverno chega para consolidar ainda mais o turismo e a cultura da serra de Visconde de Mauá, que, especialmente nesta época do ano, atrai turistas de todo o país e se consolida ainda mais como um forte ponto turístico do estado do Rio de Janeiro.

Entre as novidades anunciadas para esta edição, estão os shows de 14 Bis, Sandra de Sá, Lobão e IRA!. Os shows acontecerão nos dois próximos fins de semana.

"⁠Eventos como esse ajudam a valorizar ainda mais a cultura local e atrair visitantes em um período em que a serra se mostra ainda mais acolhedora. Os recentes eventos têm mostrado o potencial turístico da nossa região, proporcionando e ganhando visibilidade em escala nacional", disse o prefeito Tande Vieira.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA (25/07)

18h – DJ

20h – Dalto, Biafra & Nico Resende

22h – 14 Bis

SÁBADO (26/07)

18h – DJ

20h – Tambores de Aço

22h – Sandra de Sá

SEXTA (01/08)

18h – DJ

20h – Jorge Guilherme & Os 220

22h – IRA!

SÁBADO (02/08)

18h – DJ

20h – Figurótico

22h – Lobão