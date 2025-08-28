O fórum será realizado na próxima quarta-feira, dia 3 - Foto: Divulgação/PMR

O fórum será realizado na próxima quarta-feira, dia 3Foto: Divulgação/PMR

Publicado 28/08/2025 14:13

Resende - A Prefeitura de Resende vai promover, na próxima quarta-feira (3), mais uma edição do XIII Fórum Municipal da Pessoa em Situação de Rua. O encontro será na Câmara Municipal de Resende, que fica na Praça Dr. Oliveira Botelho, Centro, das 13h às 17h. O público-alvo são os trabalhadores da rede intersetorial, usuários e entidades não governamentais que atuam com a demanda. As inscrições devem ser feitas preenchendo o formulário no seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkiWHsLwq4SKnuX8mcDMGkOpLNEXgVNaTLF7s8yMe3s-1rzg/viewform

O tema do encontro são os “Desafios e estratégias no atendimento em situação de rua: uma abordagem integral”. O fórum abre espaço para o diálogo, reflexão e construção de políticas públicas que promovam cuidado, dignidade e inclusão para essa população.

A programação começa às 13h, com o credenciamento, seguido de uma apresentação cultural e de uma mesa de abertura. Às 14h10 ocorre a primeira palestra, com o Dr. Ricardo Sparapan Pena, sobre “Experiências de cuidado e produção de conhecimento com pessoas em situação de rua". Logo depois, às 14h50 o evento contará com uma mesa de serviços intersetoriais, com a participação do CAPS Ad, Consultório na Rua, Assistência Social e o Comitê Intersetorial de Pessoas em Situação de Rua.

O fórum ainda vai contar com um debate sobre as temáticas apresentadas, às 16h, Coffee Break e o encerramento. Segundo a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, o fórum é de suma importância para o aprimoramento do serviço no município.

"Debater, abrir espaço para o diálogo e promover o alinhamento dos profissionais sobre novas experiências é um caminho fundamental para que o serviço oferecido pela gestão municipal continue se aprimorando. Teremos uma palestra com um profissional ilustre, com rico conhecimento, para transmitir ao público presente. O fórum é realizado anualmente e temos grandes expectativas de mais uma edição de sucesso", disse Jacqueline Primo, secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humano

Serviço

Fórum Municipal da Pessoa em Situação de Rua

Data: 3 de setembro (quarta-feira)

Horário: 13h às 17h

Local: Câmara Municipal de Resende (Praça Dr. Oliveira Botelho, Centro)

Programação

13h – Credenciamento

13h20 – Mesa de abertura

13h45 – Apresentação Cultural

14h10 – Palestra com o Dr. Ricardo Sparapan

14h50 – Mesa de Serviços Intersetorial:

* CAPS Ad

*Consultório na Rua

*Assistência Social

*Comitê Intersetorial de População de Rua

16h – Debate

16h30 – Coffee Break

17h – Encerramento