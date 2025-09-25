A programação vai até o dia 5 de outubro, com shows nacionais e regionais, fazendinha, parque de diversões e atrações para todas as idades - Foto: Divulgação

Resende - A 56ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Resende (Exapicor) retorna para comemorar os 224 anos de Resende. A maior festa gratuita do Sul Fluminense terá início nesta sexta-feira (26), com a solenidade de abertura, na Área de Exposições, no bairro Morada da Colina, às 19h. A programação vai até o dia 5 de outubro, com shows nacionais e regionais, fazendinha, parque de diversões e atrações para todas as idades — todas com entrada gratuita.



O primeiro dia de festa, 26 de setembro, terá o show de um dos grupos de pagode mais queridos do Brasil: Sorriso Maroto. No sábado (27), Gloria Groove sobe ao palco para cantar seus sucessos. No domingo (28), a noite será em dose dupla, com Biquini Cavadão e Suel. Na segunda-feira (29), a programação católica terá apresentações de Adriana Arydes, padre Rodrigo Natan e Tony Allysson.



O segundo fim de semana de celebração dos 224 anos começa na quinta-feira, dia 2, com o show da banda gospel Morada. Na sexta-feira (3), a festa será em dose dupla, com o consagrado grupo Raça Negra e Belo. No sábado (4), Mari Fernandez promete animar o público. Para encerrar, no domingo (5), o rapper Orochi sobe ao palco.



"Estamos muito ansiosos para mais uma edição da Exapicor, que faz parte da cultura e da história de Resende. Teremos acessibilidade, grandes shows, atrações para todas as idades, com cultura e educação, além do convívio e da imersão no ambiente da agropecuária. Tudo está sendo preparado com muito carinho, cuidado e atenção para que tenhamos mais uma edição segura de sucesso", disse o prefeito Tande Vieira.



No dia 29 de setembro, aniversário da cidade, haverá desfile cívico ao lado do Parque das Águas, reunindo escolas, bandas de serviços e autoridades municipais. A programação da tradicional Exapicor contará ainda com parque de diversões, torneio leiteiro, prova hípica, fazendinha, shows regionais, atrações culturais e infantis, estandes, artesanato, ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural, posto médico e total segurança para o público.



Palco Resende



Além dos shows nacionais, a Exapicor também valoriza os artistas regionais no Palco Resende. Na sexta-feira (26), os shows ficam com Pedro Jr., às 22h, e Pedrão, às 2h30. No sábado (27), Rafaella Daher se apresenta às 22h e a dupla Márcio Henrique e Gabriel, às 2h30. No domingo (28), tem show com Sr. Gouvêa, às 20h30, e Paulo Toró, às 23h59.

O segundo fim de semana no Palco Resende contará com mais atrações. Na sexta-feira (3), sobem ao palco Os Vaqueiros, às 22h, e DJ Maurício Macedo, às 2h. No sábado (4), é a vez de Xoxote, às 22h, e Zero Bala, às 2h30. Encerrando a programação no domingo (5), às 22h30, tem LD e SG e, às 2h, Vinicin. Assim como os shows do palco principal, todos são gratuitos e abertos ao público.



Torneio Leiteiro



O tradicional Torneio Leiteiro acontece no galpão próprio e começa na quinta-feira (2), com a chegada dos animais e a pré-ordenha. No dia seguinte, às 8h, será realizada a ordenha e, às 20h, acontece a primeira avaliação oficial. A segunda ordenha será no sábado (4), às 8h, e a terceira, às 20h. No domingo (5), às 8h, ocorre a quarta e última ordenha. A premiação está marcada para às 11h, no mesmo galpão.

Para os interessados em pecuária, haverá mostra das raças bovinas girolando e nelore pintado no Espaço Agro Exapicor, com visitação nos dias 4 e 5 de outubro, das 18h às 22h.



Galpão da Agroindústria, Artesanato, Plantas e Flores



Fruto de parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural e a Emater-Rio, a Exapicor contará com o “Galpão da Agroindústria, Artesanato, Plantas e Flores”. O espaço estará aberto nos dias 26, 27, 28 e 29 de setembro e 2, 3, 4 e 5 de outubro, sempre até as 22h.



Copa Resende de Hipismo e Copa de Marcha/Poeirão



A Copa Resende de Hipismo será realizada no dia 28 de setembro, às 8h, com provas de Vara no Chão; Salto 0,40m; Salto 0,60m; Salto 0,80m; Salto 0,90m; Salto 1,0m; e Salto 1,10m. As premiações acontecem ao final de cada disputa, com expectativa de 200 cavaleiros e amazonas participando.



Já a Copa de Marcha/Poeirão será no sábado (4), com provas em diferentes categorias: Potro/Potra; Muares; Égua/Cavalo Picada Comum; Égua/Cavalo Batida Comum; Pampa Picada/Batida; Castrado; Égua/Cavalo Picada Registrado; Égua/Cavalo Batida Registrado; Prova Social; e Grandes Campeões. Cada bateria dura em média uma hora e as premiações acontecem ao final.



Caravana da Ciência



De 29 de setembro a 5 de outubro, a Caravana da Ciência estará presente na Exapicor, levando conhecimento, tecnologia e diversão para todas as idades. A atração contará com experiências científicas, oficinas educativas, atividades práticas e demonstrações que aproximam a ciência do dia a dia.



Ações da Secretaria Municipal de Cultura



A 56ª Exapicor também terá atrações culturais. A peça “Ziraldo – O Menino Maluquinho” promete encantar crianças e adultos com dança, música ao vivo e circo, em uma experiência interativa que dá vida aos personagens do autor. A apresentação será no dia 27 de setembro, às 18h, no Palco 2, com entrada gratuita, classificação livre e interpretação em Libras.



Fazendinha



Uma das atrações preferidas do público infantil, a Fazendinha terá cerca de 40 animais em um espaço climatizado e planejado para garantir o bem-estar deles. Durante a semana, o espaço funcionará a partir das 18h. Nos dias 26, 27, 28 e 29 de setembro, e 2 e 3 de outubro, a visitação será das 18h às 22h. Já nos dias 4 e 5 de outubro, o horário será das 18h às 21h.



Tardezinha Pet



Novidade desta edição, a Tardezinha Pet vai promover um espaço inclusivo e de cuidado com os animais domésticos. A partir das 15h, equipes da Prefeitura oferecerão serviços como limpeza de ouvido, agendamento de castração, piscina de bolinhas para cães e bênção dos animais, em alusão ao Dia de São Francisco de Assis.



Também haverá apresentação de adestramento, desfile pet e concurso de fantasia, com premiação para os três primeiros colocados.



Carro campeão da Stock Car e ações da ArcelorMittal



A ArcelorMittal marcará presença na Exapicor, que acontece de 26 de setembro a 5 de outubro. Patrocinadora da festa por mais um ano, a empresa levará o carro do atual campeão da Stock Car, Gabriel Casagrande, além da Safety Cage e de uma mostra de seu portfólio de produtos em aço. Como aço oficial da Stock Car, a ArcelorMittal reforça a ligação entre inovação, segurança e alta performance.



"Participar de mais uma edição da Exapicor é reafirmar o nosso compromisso com o desenvolvimento econômico, social e cultural de Resende e da região. Queremos mostrar que o aço da ArcelorMittal está presente no cotidiano das pessoas, do carro de corrida de alta performance às casas em que vivemos. Nosso objetivo é fortalecer ainda mais a parceria com a comunidade e valorizar o que é produzido aqui, com orgulho e qualidade", disse Paulo Marcelo, diretor de Negócios Industriais da ArcelorMittal no Sul Fluminense.