As estatísticas do banco de dados apontam que Resende tem saldo positivo de 180 empregos em agosto, totalizando o saldo de 842 empregos em 2025 - Foto: Divulgação/PMR

As estatísticas do banco de dados apontam que Resende tem saldo positivo de 180 empregos em agosto, totalizando o saldo de 842 empregos em 2025Foto: Divulgação/PMR

Publicado 14/10/2025 13:56

Resende - Resende continua crescendo na geração de empregos. Isso é o que apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que analisa o mercado de trabalho de âmbito nacional, do Governo Federal. As estatísticas do banco de dados apontam que Resende tem saldo positivo de 180 empregos em agosto, totalizando o saldo de 842 empregos em 2025.

O crescimento em agosto, cujos resultados são os mais recentes publicados, é puxado pelo setor de indústria, um segmento que continua muito forte em Resende e impulsiona o mercado de trabalho. O saldo do setor no mês foi de 139 empregos criados. Os setores de comércio e construção também apresentaram alta.

Ao todo, em 2025, foram 11.938 admissões, contra 11.096 desligamentos. Só o setor de indústria movimenta um saldo de 608 novos empregos, com 2.308 admissões. Em segundo lugar, de janeiro a agosto, está o setor de serviços, com saldo de 285 postos de trabalho.

- Seguimos acompanhando os dados de geração de emprego de Resende e estamos atentos ao Caged, que é um importante parâmetro do Governo Federal, mas também temos uma atuação muito forte da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, que tem uma atuação inovadora e brilhante, com muitos projetos iniciando. Nosso objetivo é seguir crescendo e temos profissionais atentos às demandas do mercado de trabalho, mediando a inserção da população e atento à qualificação profissional. Mais uma vez celebramos números positivos para Resende – disse Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo: Fernando Rodrigues, secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.

Os dados do CAGED que atestam o bom momento vivido por Resende podem ser conferidos através do portal http://pdet.mte.gov.br/novo-caged.

O município também atua diariamente através do trabalho desenvolvido pela equipe do Sistema Nacional de Emprego, o Sine. O serviço gerenciado em parceria com a Prefeitura de Resende, por intermédio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, realiza a intermediação entre o trabalhador e as empresas requisitantes, indicando candidatos para vagas de emprego ofertadas.

O SINE Resende fica na Avenida Marechal Castelo Branco, número 104, Jardim Tropical, no 3º andar (Edifício da APM), e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Mais informações sobre o cadastro no SINE podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3360-6238 ou através do e-mail sineresendevagas@gmail.com.