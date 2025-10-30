O procedimento foi conduzido por profissionais do Banco de Olhos de Volta Redonda, com apoio da equipe da UPA - Foto: Divuglação/PMR

Publicado 30/10/2025 15:26

Resende - A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h da Cidade Alegria, realizou, na última terça-feira (28), a primeira captação de córnea da história da unidade. A novidade representa um marco para a saúde pública do município, que também realiza este tipo de procedimento através do Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori.

Segundo a direção da UPA 24h, a captação, que durou cerca de 20 minutos, ocorreu após constatação de morte encefálica de um paciente de Resende. O procedimento foi conduzido por profissionais do Banco de Olhos de Volta Redonda, com apoio da equipe da UPA. A doação das córneas pode beneficiar até quatro pessoas.

Após a cirurgia, os órgãos foram transportados para o Banco de Olhos de Volta Redonda, que é uma unidade estadual, onde vai ficar devidamente armazenado para atender pacientes que estão na fila de espera. O material pode ser transplantado até 14 dias após a captação.

De acordo com o superintendente da UPA 24h, Henrique Lima, o gesto é um marco na história da unidade e representa um gesto de empatia e humanidade da família do paciente resendense. "Com certeza foi um momento histórico, que vai ficar marcado na saúde pública de Resende. O objetivo é que em breve possamos fazer este tipo de captação somente com a equipe da UPA 24h, através de treinamentos que vão aprimorar ainda mais os conhecimentos dos nossos profissionais. Ao mesmo tempo em que essa ação representa um grande avanço para a nossa saúde, ela também é um gesto profundo de amor e solidariedade, pois, por meio desse doador, quatro pessoas serão beneficiadas e poderão voltar a enxergar", disse o superintendente.

A UPA24h conta com sala vermelha, sala amarela, setor de medicação e ala pediátrica. A unidade fica na Avenida Adauto Emiliano Soares, s/n°, bairro Cidade Alegria.