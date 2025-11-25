O evento é gratuito e aberto ao público - Foto: Carina Rocha

Publicado 25/11/2025 15:32

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria de Cultura, realiza nesta quarta-feira, dia 26, a fase final do “III Concurso Poetas das Agulhas Negras”. Os classificados irão declamar seus respectivos poemas no teatro do Espaço Z, a partir das 19h. O evento é gratuito e aberto ao público.

O “Concurso Poeta das Agulhas Negras” é uma das ações de incentivo à leitura, para abrir espaço aos poetas locais, além de promover a expressão da arte literária, revelar e divulgar novos talentos de Resende e região das Agulhas Negras.

A comissão julgadora presente vai avaliar a qualidade da oratória, a desenvoltura e a dicção do orador, que serão somadas às notas já recebidas na fase anterior, referentes à originalidade, qualidade técnica e domínio da linguagem. A declamação desta quarta-feira é a fase final, que escolherá os vencedores nas categorias Geral e Jovem, sendo atribuído três prêmios na primeira e dois na segunda. "Nesta terceira edição, recebemos 59 inscrições, um número bastante expressivo em relação aos concursos anteriores, mostrando que os poetas da região estão em plena atividade e ávidos por eventos como este", diz o secretário de cultura, professor Wilson.