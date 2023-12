Prefeitura de Rio Bonito não paga os bancos - Foto: Arquivo MAIS

Prefeitura de Rio Bonito não paga os bancosFoto: Arquivo MAIS

Publicado 19/12/2023 13:48

Rio Bonito - Servidores públicos da prefeitura de Rio Bonito denunciaram o prefeito Leandro Peixe por não realizar o repasse aos bancos dos empréstimos consignados que são descontados todos os meses dos funcionários.

Segundo denúncias que chegaram até nossa redação, há mais de um ano nenhum funcionário consegue realizar empréstimos, e mesmo com margem para a ação, nem refinanciamento os bancos estão fazendo por conta da falta de pagamento dos repasses que a prefeitura deveria fazer as instituições bancárias todos os meses, ainda segundo as denúncias o desconto é feito pela prefeitura na folha de pagamento dos servidores todos os meses.

Ainda segundo relatos de servidores o prefeito Leandro Peixe vai virar o ano devendo o Santander e a Caixa Econômica Federal, e que no final de ano um dinheiro extra ajudaria bastante, os funcionários estão sendo prejudicados pela prefeitura, pois além de serem funcionários públicos, tem margem para consignado e cpf sem restrições.