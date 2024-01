Metralhadoras, munições, coletes a prova de balas apreendidos - Foto: Reprodução NRB

Metralhadoras, munições, coletes a prova de balas apreendidosFoto: Reprodução NRB

Publicado 19/01/2024 17:05 | Atualizado 19/01/2024 17:05

Rio Bonito - Agentes da 119ª DP sob o comando do Delegado Dr. Renato José Mascarenhas Perez, com o apoio do CORE (Coordenadoria de Recursos Especiais) encontraram uma enorme quantidades de armamentos nesta quinta-feira (18), em um sítio no bairro Rio Seco, região rural do município.

Também deram apoio a operação o Agentes do Canil do Grupamento dos Bombeiros Militares de Magé.

Investigações levaram os agentes até o local, com o intuito de desmantelar uma milícia armada que é investigada por dois assassinatos no bairro.

Os agentes estavam cumprindo uma ordem judicial de busca e apreensão no local, que parecia o sítio do personagem Rambo 5, cheio de armadilhas espalhadas por todo o terreno, fios esticados e rojões apontados para pessoas que entrassem no local.

Quando passaram pelas armadilhas, os policiais deram de cara com um segurança armado, ele usava uma roupa.camuflada.

Ele foi preso, em seguida o caseiro também armado com uma pistola, também foi detido.

Nós cômodos da casa principal foram encontrados muitos armamentos pesados como metralhadoras, munições, e coletes a prova de balas.

Os cães da CORE percorreram todo o território encontrando explosivos e ossadas humanas. Foi encontrada também uma criação de porcos mantida provavelmente para comerem cadáveres.

O dono da propriedade identificado como José Jailson Almeida de Souza vulgo "Jajá" um miliciano baseado em Duque de Caxias, que já tem um mandado de prisão em aberto.

Agora o criminoso terá outro crime nas costas: o carro material bélico encontrado em sua propriedade, ele continua foragido.

Departamento-Geral de Polícia Especializada – DGPE, do Departamento-Geral de Polícia – DGPI e do Canil do Grupamento de Bombeiro Militar de Magé, deflagraram a operação denominada “Nella Tana” (Dentro da Toca, em italiano, em função de o sítio em que se encontravam os alvos ser em zona rural), cujo objetivo era desmantelar uma milícia armada que é investigada pela prática de dois homicídios no bairro Rio Seco, em Rio Bonito.

Os agentes, que cumpriram ordem de busca e apreensão no local, flagraram armadilhas espalhadas no sítio objeto da diligência, consistentes em fios esticados e rojões apontados para as pessoas que adentraram o local.

Ultrapassadas as armadilhas, os agentes flagraram o segurança do sítio com uma granada e com uma pistola, além de estar com diversas vestimentas camufladas, típicas das utilizadas pelas milícias.

Continuadas as diligências, em outra casa o caseiro local foi flagrado com uma pistola também municiada. Em outros cômodos, ainda foram apreendidos outros armamentos, munições de diversos calibres, além de coletes balísticos e materiais operacionais.

Foram empregados cães da CORE e do CBMERJ, visando ao encontro de armas, explosivos, drogas e de ossada. As equipes flagraram uma criação de porcos no local que poderiam ter consumido os cadáveres, uma vez que já apresentam peso visível para o abate, mas eram mantidos no local.

O dono do sítio foi identificado como JOSÉ JAILSON ALMEIDA DE SOUZA, vulgo JAJÁ, um conhecido miliciano que mantém sua base no município de Duque de Caxias. Contra ele já há um mandado de prisão pendente e a Autoridade Policial da Delegacia de Rio Bonito, Dr. Renato Perez, representará por outra prisão em desfavor de JOSÉ JAILSON em função do farto material bélico encontrado.

Outras diligências estão sendo encetadas visando à identificação de outros membros da organização paramilitar.