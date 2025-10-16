Cerco policial recupera carro roubadoFoto: Reprodução TVM BRASIL
Cerco policial termina com recuperação de carro roubado na BR-101, em Rio Bonito
Veículo foi localizado minutos após o crime graças à ação conjunta de duas companhias do 35º BPM
Ação conjunta termina com dois suspeitos detidos e celulares roubados recuperados em Rio Bonito
Polícia Militar e Guarda Municipal frustram tentativa de venda de aparelhos roubados no Centro da cidade
Frejat, Mari Fernandez e Dilsinho agitam o 1º Festival da Primavera de Rio Bonito
O festival começa hoje e vai até domingo reunindo diversas atrações musicais gratuitas, gastronomia, parque de diversão, e muito mais
Polícia Militar prende homem com grande quantidade de drogas em Rio Bonito
Além dos entorpecentes, o elemento vários rádios transmissores foram apreendidos com ele que foi acusado de integrar o tráfico de drogas na comunidade do Boqueirão
Policiais Civis da 119ª DP prendem feminicida em Rio Bonito
Crime brutal, a vítima foi encontrada seminua e amarrada em um rio no bairro Parque das Acácias
Polícia Civil encontra 8 kg de maconha enterrados em pasto de Rio Bonito, suspeitos fogem em moto
Droga estava escondida em área da Comunidade do Noventa a investigação já identificou dupla ligada ao tráfico
