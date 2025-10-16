Cerco policial recupera carro roubado - Foto: Reprodução TVM BRASIL

Publicado 16/10/2025 13:38

Rio Bonito - Uma ação rápida e coordenada entre policiais militares da 3ª e 5ª Companhias do 35º BPM resultou, na terça-feira (14), na recuperação de um veículo Renault Kwid roubado na BR-101, altura do Km 245, sentido Sul, próximo ao pedágio.

De acordo com informações da RAS XII da 3ª Cia, a guarnição estava em patrulhamento quando recebeu o alerta sobre o roubo de um automóvel Renault Kwid, , que havia acabado de ser levado por criminosos na região.

Com o apoio do comandante da 5ª Companhia, que disponibilizou imagens e informações em tempo real, as equipes montaram um cerco tático conjunto ao longo da rodovia. O veículo foi localizado e recuperado poucos minutos após o crime, evitando maiores prejuízos à vítima.

Segundo a PM, o autor do roubo conseguiu fugir antes da chegada das equipes, e buscas foram iniciadas na área para tentar localizá-lo.

O carro foi levado para a 119ª Delegacia de Polícia (Rio Bonito), onde o caso está sendo registrado e as investigações prosseguem para identificar o responsável pelo crime.