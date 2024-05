Passa Três FC, campeão da competição. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Rio Claro

Passa Três FC, campeão da competição.Foto: Divulgação/Prefeitura de Rio Claro

Publicado 20/05/2024 17:38

Rio Claro - Na última semana, no Campo Novo, foi realizada a final da Copa Rio Claro de Futebol, entre as equipes Passa Três e Beer House. Em campo, vitória por 3 a 0 para o Passa Três, conquistando o título.

O início de jogo foi estudado pelas duas equipes, com o Passa Três abrindo o placar e ampliando em seguida, terminando o primeiro tempo com 2 a 0. No segundo tempo, o time fez mais um gol e ainda viu o Beer House desperdiçar um pênalti, cobrado pelo artilheiro e defendido pelo goleiro menos vazado da competição.

A artilharia ficou com Marlon Adriano dos Santos, da equipe Beer House, com 10 gols anotados; o goleiro menos vazado, da equipe Passa Três, foi Enzo Alves Rodrigues, com apenas 7 gols sofridos.

O técnico da equipe Passa Três, José Carlos Rocha Garcia, ficou satisfeito com sua equipe e organização: "Gostaria de agradecer à organização do campeonato pela belíssima competição, e parabenizar todos os atletas pelo empenho e dedicação. Gostaria de enfatizar também que a equipe vem passando por uma reformulação e hoje conta com muitos atletas jovens. Passamos por muitas dificuldades, mas graças a Deus fomos recompensados, estamos muito felizes com esse título e espero que não pare por aí. Continuaremos dando o nosso máximo para que nosso trabalho continue dando resultados. Obrigado a todos. Lutar sempre, vencer talvez, desistir jamais".