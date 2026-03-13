Por meio do programa, a concessionária leva sua estrutura de atendimento para mais perto da população - Foto: Divulgação

Por meio do programa, a concessionária leva sua estrutura de atendimento para mais perto da populaçãoFoto: Divulgação

Publicado 13/03/2026 14:40

Rio Claro - A Rio+Saneamento realiza, ao longo do mês de março, novas edições do programa Rio+Perto de Você, iniciativa que leva os principais serviços da concessionária diretamente à população. Na região do Vale do Café, os atendimentos itinerantes ocorrerão em Rio Claro, Vassouras e Piraí, com o objetivo de oferecer um atendimento mais ágil, prático e próximo aos clientes.

Em Rio Claro, a ação acontecerá neste sábado (14), no bairro Morro do Estado, na Rua da Repetidora, s/n, das 9h às 13h.

Durante o atendimento, clientes aptos à adesão à Tarifa Social poderão solicitar o benefício. É necessário apresentar a seguinte documentação: CPF, identidade, cadastro no CadÚnico, conta ou matrícula em nome do beneficiário e cópia do IPTU. A ligação de água também deve estar registrada nesse nome. Após análise técnica e cumprimento dos requisitos, o benefício passará a valer já na próxima fatura.

Além disso, a população poderá renegociar débitos, atualizar dados cadastrais, solicitar ligação ou religação de água, obter informações sobre abastecimento, regularizar pendências e conhecer os canais oficiais de atendimento da concessionária.

De acordo com Fábio Tinoco, gerente regional da Rio+Saneamento, a iniciativa reforça a proximidade com a comunidade. “Levar um serviço de qualidade para os clientes é o principal objetivo da concessionária. Com o atendimento itinerante, reforçamos esse compromisso e garantimos que os consumidores tenham suas demandas atendidas e dúvidas esclarecidas”, destacou.