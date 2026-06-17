Ocorrência foi registrada na 168ª DP - Foto: Divulgação/Linha Verde

Ocorrência foi registrada na 168ª DPFoto: Divulgação/Linha Verde

Publicado 17/06/2026 15:11

Rio Claro - A Polícia Militar identificou uma movimentação irregular de terra em uma área de preservação permanente no Sertão da Boavista, em Rio Claro. A ação ocorreu na terça-feira (16) após o recebimento de uma denúncia através do programa Linha Verde, do Disque Denúncia.

No local, foi constatada a movimentação de terra a menos de 30 metros das margens de um curso de água. No entanto, nenhum responsável foi encontrado no momento da fiscalização.

Uma pessoa afirmou aos policiais que os proprietários estão vendendo lotes para pessoas que vem de fora. A ocorrência foi registrada na 168ª DP.