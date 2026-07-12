Motocicleta foi apreendida pela políciaFoto: Reprodução
Rio Claro - A Polícia Militar prendeu um jovem, de 22 anos, por alterar a numeração da placa de uma motocicleta. A ação aconteceu na noite de sábado (11), em Lídice, distrito de Rio Claro.
De acordo com a PM, os agentes realizavam patrulhamento quando perceberam uma moto circulando com uma letra e uma placa cobertos por fitas isolantes pretas. Na abordagem, o indivíduo admitiu ter coberto a placa para evitar o registro de infrações nos radares da RJ-155.
O caso foi registrado na 168ª DP.
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