Motocicleta foi apreendida pela polícia - Foto: Reprodução

Motocicleta foi apreendida pela políciaFoto: Reprodução

Publicado 12/07/2026 17:36

Rio Claro - A Polícia Militar prendeu um jovem, de 22 anos, por alterar a numeração da placa de uma motocicleta. A ação aconteceu na noite de sábado (11), em Lídice, distrito de Rio Claro.

De acordo com a PM, os agentes realizavam patrulhamento quando perceberam uma moto circulando com uma letra e uma placa cobertos por fitas isolantes pretas. Na abordagem, o indivíduo admitiu ter coberto a placa para evitar o registro de infrações nos radares da RJ-155.

O caso foi registrado na 168ª DP.