No estado, denúncias ambientais já somam mais de 26 mil registros em 2026 - Foto: Divulgação/Linha Verde

No estado, denúncias ambientais já somam mais de 26 mil registros em 2026Foto: Divulgação/Linha Verde

Publicado 29/10/2026 22:40





A ação foi realizada após uma denúncia encaminhada pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia, canal especializado no recebimento de informações sobre crimes ambientais. Após constatarem as irregularidades, os policiais fizeram diligências na região para tentar localizar possíveis responsáveis pela intervenção, mas ninguém foi encontrado.



O registro ocorre em um cenário de aumento das denúncias ambientais no Estado do Rio de Janeiro. Levantamento do Linha Verde aponta que o programa recebeu 26.117 registros entre janeiro e outubro de 2026, contra 25.933 em todo o ano de 2025. O número deste ano ainda não considera o encerramento de outubro. Uma denúncia de crime ambiental levou policiais militares a identificarem uma intervenção irregular em uma área às margens da Rodovia Presidente Washington Luiz, em Passa Três, distrito de Rio Claro , no Sul Fluminense. Durante uma fiscalização realizada na terça-feira (28), os agentes constataram o corte de três taludes, dois platôs e de algumas árvores. O caso foi encaminhado à 168ª DP, onde a ocorrência foi registrada.A ação foi realizada após uma denúncia encaminhada pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia, canal especializado no recebimento de informações sobre crimes ambientais. Após constatarem as irregularidades, os policiais fizeram diligências na região para tentar localizar possíveis responsáveis pela intervenção, mas ninguém foi encontrado.O registro ocorre em um cenário de aumento das denúncias ambientais no Estado do Rio de Janeiro. Levantamento do Linha Verde aponta que o programa recebeu 26.117 registros entre janeiro e outubro de 2026, contra 25.933 em todo o ano de 2025. O número deste ano ainda não considera o encerramento de outubro.

Maus-tratos a animais lideram denúncias

Entre os principais assuntos denunciados, os casos de maus-tratos contra animais continuam na primeira posição. Foram 15.951 registros em 2026, diante de 14.126 no ano anterior, um aumento de aproximadamente 13%.



As denúncias relacionadas a queimadas também apresentaram crescimento expressivo. Os registros passaram de 1.082, em 2025, para 1.417 neste ano, uma alta de cerca de 31%. Já os relatos de acúmulo de lixo subiram de 1.283 para 1.459 no mesmo período.



O levantamento também aponta aumento das notificações em diferentes municípios fluminenses. Na capital, os registros passaram de 12.095 para 12.553. Em Petrópolis, foram contabilizadas 785 denúncias em 2026, contra 718 em 2025, crescimento de aproximadamente 9,3%.



Outras cidades do interior também registraram alta. Em Teresópolis, os números passaram de 313 para 334, enquanto Nova Friburgo saiu de 279 para 285. Em Angra dos Reis, as notificações aumentaram de 398 para 430.

População pode denunciar crimes ambientais

Segundo o Linha Verde, a participação da população é importante para orientar as ações dos órgãos de fiscalização e segurança. Entre as situações que podem ser denunciadas estão desmatamento, queimadas, poluição, maus-tratos contra animais, caça e comércio ilegal de espécies silvestres, extração irregular de árvores, descarte inadequado de lixo, construções irregulares e pesca clandestina.



As denúncias podem ser feitas de forma anônima, durante 24 horas por dia, pelos telefones (21) 2253-1177 e 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado. Também é possível utilizar o aplicativo Disque Denúncia RJ, o site www.disquedenuncia.org.br ou a página do Linha Verde no Facebook.