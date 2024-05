Capacitação sobre tecnologia. - Foto: Divulgação

Publicado 05/05/2024 15:29

Rio das Flores - Nesta semana, os jovens do programa Projovem Aprendiz receberam uma capacitação sobre tecnologia com o tema "Além das telas: navegando pelas redes sociais", conduzida pelo assessor de tecnologia da informação, Rodrigo Furtado. O objetivo foi mostrar aos jovens a importância da tecnologia com relação às redes sociais, além de mostrar os desafios e oportunidades proporcionados por elas.

Além desta, também foi realizado um momento de conscientização conduzido pela médica veterinária, especialista em controle de zoonoses e vigilância ambiental Thammi Faria Couto. O intuito foi conscientizar os jovens sobre a importância de prevenir e combater a dengue, tendo em vista o aumento gradativo de casos no município, além de tratar também sobre a questão dos animais peçonhentos que podem ser encontrados.