Banda Biquini - Foto: Divulgação

Banda BiquiniFoto: Divulgação

Publicado 11/03/2026 16:00

Rio das Flores - A cidade de Rio das Flores se prepara para comemorar 136 anos de emancipação com uma programação especial que reúne cultura, música e momentos de confraternização para moradores e visitantes na próxima semana.

Entre os destaques está o retorno do tradicional desfile cívico, marcado para o dia 17 de março e a apresentação da banda Biquini, no dia 16, conhecida por diversos sucessos do rock nacional.

A realização do evento conta com apoio do Sesc, Sicomércio e Sebrae, além do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro.