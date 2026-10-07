Trabalho do departamento nas rodovias estaduaisFoto: Divulgação/DER-RJ
Apesar da elevação do nível do córrego, o DER-RJ informou que a fundação da ponte não foi afetada e que, por isso, não há necessidade de interdição do trecho. O local será sinalizado com cones e outros dispositivos para orientar os motoristas.
As equipes do departamento também acompanham outros pontos da região atingidos pelas chuvas. Na RJ-135, foram registrados deslizamentos e quedas de barreiras entre os quilômetros 1 e 27, no distrito de Abarracamento. O tráfego opera em meia pista e os trabalhos de limpeza e retirada do material acumulado começaram após a chuva diminuir.
Já na RJ-125, há diversos pontos de deslizamento, com circulação em meia pista entre Avelar e o distrito de Andrade Pinto, em Vassouras. Equipes e equipamentos estão sendo mobilizados para atender os trechos afetados.
O DER-RJ segue monitorando as condições das rodovias estaduais e alertou para a possibilidade de novos deslizamentos em áreas atingidas pelas chuvas. A orientação aos motoristas é reduzir a velocidade, respeitar a sinalização e redobrar a atenção, principalmente em trechos de encosta.
Temporal deixou mais de 100 pessoas fora de casa
No bairro Saudade, uma ponte de uma estrada vicinal foi destruída pela força da água, deixando moradores isolados. As aulas da rede pública municipal foram suspensas.
A Prefeitura criou um Gabinete de Crise para coordenar o atendimento às áreas afetadas. Equipes municipais, da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros atuaram na assistência aos moradores. A Secretaria Municipal de Assistência Social também iniciou uma campanha para arrecadar colchões, roupas de cama, produtos de higiene e materiais de limpeza para as famílias atingidas.
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