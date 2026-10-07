Trabalho do departamento nas rodovias estaduais - Foto: Divulgação/DER-RJ

Trabalho do departamento nas rodovias estaduaisFoto: Divulgação/DER-RJ

Publicado 07/10/2026 20:06 | Atualizado 07/10/2026 20:06





Apesar da elevação do nível do córrego, o DER-RJ informou que a fundação da ponte não foi afetada e que, por isso, não há necessidade de interdição do trecho. O local será sinalizado com cones e outros dispositivos para orientar os motoristas.



As equipes do departamento também acompanham outros pontos da região atingidos pelas chuvas. Na RJ-135, foram registrados deslizamentos e quedas de barreiras entre os quilômetros 1 e 27, no distrito de Abarracamento. O tráfego opera em meia pista e os trabalhos de limpeza e retirada do material acumulado começaram após a chuva diminuir.



Já na RJ-125, há diversos pontos de deslizamento, com circulação em meia pista entre Avelar e o distrito de Andrade Pinto, em Vassouras. Equipes e equipamentos estão sendo mobilizados para atender os trechos afetados.



O DER-RJ segue monitorando as condições das rodovias estaduais e alertou para a possibilidade de novos deslizamentos em áreas atingidas pelas chuvas. A orientação aos motoristas é reduzir a velocidade, respeitar a sinalização e redobrar a atenção, principalmente em trechos de encosta. O Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) mobilizou equipes nesta quarta-feira (7) para atuar nos trechos de rodovias estaduais afetados pelas chuvas da madrugada . Em Rio das Flores, no Sul Fluminense, o transbordamento do Córrego Manoel Pereira atingiu a área próxima à ponte localizada no km 84 da RJ-145, no distrito de Taboas.Apesar da elevação do nível do córrego, o DER-RJ informou que a fundação da ponte não foi afetada e que, por isso, não há necessidade de interdição do trecho. O local será sinalizado com cones e outros dispositivos para orientar os motoristas.As equipes do departamento também acompanham outros pontos da região atingidos pelas chuvas. Na RJ-135, foram registrados deslizamentos e quedas de barreiras entre os quilômetros 1 e 27, no distrito de Abarracamento. O tráfego opera em meia pista e os trabalhos de limpeza e retirada do material acumulado começaram após a chuva diminuir.Já na RJ-125, há diversos pontos de deslizamento, com circulação em meia pista entre Avelar e o distrito de Andrade Pinto, em Vassouras. Equipes e equipamentos estão sendo mobilizados para atender os trechos afetados.O DER-RJ segue monitorando as condições das rodovias estaduais e alertou para a possibilidade de novos deslizamentos em áreas atingidas pelas chuvas. A orientação aos motoristas é reduzir a velocidade, respeitar a sinalização e redobrar a atenção, principalmente em trechos de encosta.

Temporal deixou mais de 100 pessoas fora de casa

Rio das Flores foi atingida por uma forte chuva na noite de terça-feira (6), com alagamentos, imóveis invadidos pela água e danos em diferentes localidades. Segundo a Defesa Civil Municipal, foram registrados 97 milímetros de chuva em apenas duas horas, principalmente no distrito de Taboas. Na área urbana, o acumulado chegou a 70 milímetros em aproximadamente quatro horas.

O volume fez o Córrego Manoel Pereira atingir 3,72 metros, enquanto o nível considerado normal é de 2,95 metros. Ao todo, 80 pessoas ficaram desabrigadas e 24 desalojadas, de acordo com informações divulgadas pela Prefeitura.



No bairro Saudade, uma ponte de uma estrada vicinal foi destruída pela força da água, deixando moradores isolados. As aulas da rede pública municipal foram suspensas.



A Prefeitura criou um Gabinete de Crise para coordenar o atendimento às áreas afetadas. Equipes municipais, da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros atuaram na assistência aos moradores. A Secretaria Municipal de Assistência Social também iniciou uma campanha para arrecadar colchões, roupas de cama, produtos de higiene e materiais de limpeza para as famílias atingidas.