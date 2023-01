Publicado 04/01/2023 12:37

Rio das Ostras - Pais e responsáveis devem estar atentos. No próximo sábado, 7 de janeiro, a Secretaria de Saúde de Rio das Ostras vai vacinar contra a Covid as crianças entre 6 meses e 2 anos. A imunização acontece no Polo de vacinação anexo à Secretaria de Turismo, das 8h às 18h.

Importante destacar que o Município conta exclusivamente com 120 doses da Pfizer Baby e não há previsão de recebimento de novas doses.

A chefe da Divisão de Imunização do Município, Natália Lopes, explica que, a princípio, essas doses foram enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde para atender às crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades.

“Após serem ofertadas a esse público e distribuídas nas localidades de Rocha Leão, Cantagalo e Mar do Norte, vamos agora, neste sábado, oferecer as doses da Pfizer Baby à população em geral nessa faixa etária”, completou Natália.

Para receber a dose, é necessário apresentar a caderneta de vacinação, CPF ou Cartão do SUS da criança no ato da vacinação.

LOCAL – O Polo de Vacinação anexo à Secretaria de Turismo fica na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, na Extensão do Bosque.