Prefeitura realiza processo seletivo para estágio em Serviço SocialDivulgação

Publicado 04/07/2023 12:29

Rio das Ostras - O Programa de Apoio à Formação Acadêmica - Pró-Formação, promovido pela Secretaria de Gestão Pública de Rio das Ostras, abriu um novo processo seletivo. Nessa oportunidade, estão sendo disponibilizadas 13 vagas de estágio curricular obrigatório não remunerado para estudantes do Serviço Social. É importante ressaltar que 10% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência. As inscrições estão abertas a partir das 10h desta terça-feira, dia 4, e encerram-se às 20h da quinta-feira, dia 6. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site www.riodasostras.rj.gov.br/estagio.

O Pró-Formação visa proporcionar aos estudantes a oportunidade de adquirir experiência prática em sua área de formação, contribuindo para o enriquecimento de seu aprendizado e preparação para a futura atuação profissional. Além disso, o programa busca incentivar a inclusão social e a valorização da diversidade, reservando uma parcela das vagas para pessoas com deficiência.

Os candidatos selecionados serão integrados a equipes de trabalho da Secretaria de Gestão Pública, onde terão a chance de aplicar seus conhecimentos teóricos em atividades práticas, sob a orientação e supervisão de profissionais experientes. É uma oportunidade valiosa para o desenvolvimento profissional e para o networking, além de ser um diferencial no currículo dos estagiários.

Para mais informações sobre o processo seletivo, os candidatos podem acessar o edital disponível no site mencionado durante o período de inscrições. É importante ler atentamente todas as informações e requisitos necessários para participar do programa. Não perca essa oportunidade de ampliar seus horizontes acadêmicos e profissionais através do Pró-Formação em Rio das Ostras.

Promover o desenvolvimento e a aprendizagem de forma supervisionada é o objetivo do estágio curricular obrigatório, que permite ao estudante vivenciar, na prática, os conteúdos acadêmicos. O estágio curricular obrigatório não cria vínculo empregatício de qualquer natureza entre o estudante e a Prefeitura de Rio das Ostras; não é remunerado e não disponibiliza auxílio-transporte e auxílio-alimentação.

A seleção será realizada em duas etapas: avaliação escrita e entrevista. Quem for classificado na avaliação escrita, que acontece no dia 21 de julho, deverá realizar a entrevista entre os dias 7 e 9 de agosto. A divulgação final dos resultados será em 11 de agosto. O estágio não pode ultrapassar 6 horas diárias, totalizando até 30 horas semanais e tem duração máxima de dois anos, exceto quando se tratar de pessoa com deficiência.

Serão disponibilizadas uma vaga para cada uma dessas unidades da Assistência Social, Educação e Saúde: Cras Sul, Cras Central, Creas, Nugepe – Núcleo de Gestão Pedagógica, Pronto-Socorro, UPA – Unidade de Pronto Atendimento e SAE – Serviço de Atendimento Especializado. Serão duas vagas para os seguintes locais: Cras Norte, Hospital Municipal e Ambulatório de Saúde Mental.

Podem se candidatar ao estágio alunos de instituições conveniadas ao Pró-Formação. São elas: Centro Universitário Facvest – UniFacvest; Centro Universitário Faveni – UniFaveni; Centro Universitário Leonardo da Vinci – Uniasselvi; Ensino, Pesquisa e Extensão – Multivix Serra; Faculdade Educacional da Lapa – Fael; Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá – Unesa (Polos de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã e Estácio Cavaleiros); Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Uerj; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UniRio; Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ; Universidade Federal Fluminense – UFF e Universidade Paulista – Unip.

O edital completo foi publicado na edição nº 1582 do Jornal Oficial da Prefeitura, de 30 de junho de 2023, e está disponível para consulta no Portal da Prefeitura (https://www.riodasostras.rj.gov.br/jornal-oficial). No edital constam todos os detalhes da inscrição, incluindo os documentos necessários, das atribuições dos supervisores do estágio, do processo seletivo, da aprovação, classificação e convocação, além da bibliografia da avaliação escrita.