PM prende homens por tráfico de drogas no bairro Âncora - Foto: Divulgação

Publicado 07/08/2023 11:57 | Atualizado 07/08/2023 11:58

Rio das Ostras - Uma ação policial resultou na prisão de dois indivíduos por tráfico de drogas na Rua Novo Horizonte, no bairro Âncora, em Rio das Ostras, na manhã deste domingo (6). De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a prisão ocorreu após uma denúncia anônima indicando as características dos suspeitos e a atividade de tráfico de drogas na localidade.

Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram os suspeitos, que tentaram fugir ao perceber a presença da polícia, abandonando sacolas contendo substâncias ilícitas. Após uma busca minuciosa, os policiais encontraram escondidos atrás da caixa d'água de uma residência um total de 352 pinos de cocaína, 26 buchas de maconha e uma quantia de R$70 em dinheiro.

Os dois indivíduos foram detidos e conduzidos à 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde permanecem à disposição da justiça. A ação policial demonstra a importância das denúncias da comunidade no combate ao tráfico de drogas e na promoção da segurança nas áreas urbanas.