Durante o período da paralisação, o abastecimento de água será afetado em diversas localidadesFoto: Ilustração

Publicado 06/11/2023 15:14

Rio das Ostras - A concessionária Rio+Saneamento vao realizar uma paralisação na Estação de Tratamento de Água (ETA Rio Dourado) e na Captação Ponte do Baião, na quarta-feira (8), com o objetivo de implementar melhorias no sistema de distribuição de água no município de Rio das Ostras. Esta parada terá uma duração estimada de aproximadamente 12 horas e incluirá a realização de interligações da adutora Norte, bem como a ampliação da ETA.

Durante o período da paralisação, o abastecimento de água será afetado em diversas localidades, incluindo Costazul, Enseada, Jardim Bela Vista, Mary e Lago, Ouro Verde, Praia Mar, Recreio, Terra Firme e Verdes Mares. A concessionária orienta os clientes dessas áreas a fazerem uso consciente da água e adiarem atividades de alto consumo até que o trabalho seja concluído e o fornecimento seja restabelecido.

Em caso de dúvidas ou necessidade de assistência, os moradores de Rio das Ostras podem contar com os canais de atendimento da concessionária, que incluem o telefone 0800 772 1027, que permite o envio de mensagens via WhatsApp, o aplicativo Cliente Rio+, e o site riomaissaneamento.com.br. A intervenção planejada visa aprimorar a qualidade do serviço de abastecimento de água na região, proporcionando benefícios a longo prazo para a comunidade local.