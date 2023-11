Em meio a altas temperaturas provocadas por uma onda de calor, diversos moradores de Rio das Ostras reclamam de falta de água na cidade - Foto: Douglas Smmithy

Em meio a altas temperaturas provocadas por uma onda de calor, diversos moradores de Rio das Ostras reclamam de falta de água na cidadeFoto: Douglas Smmithy

Publicado 15/11/2023 19:31 | Atualizado 15/11/2023 19:33

Rio das Ostras - A cidade de Rio das Ostras enfrenta um desafio recorrente e preocupante: a escassez constante de água. A concessionária responsável pelo abastecimento, Rio+ Saneamento, está sob intensa crítica devido à falta de soluções para o problema, que persiste há anos e se agrava a cada temporada.

Moradores têm relatado dificuldades crescentes no acesso à água potável, mesmo após a Rio+ assumir a operação há aproximadamente dois anos. A situação, ao invés de melhorar, tem se deteriorado nos últimos meses, gerando inúmeras reclamações e preocupações entre a população.

A alta temporada se aproxima, e a falta de um fornecimento de água eficiente preocupa os moradores. A situação levou o presidente da Câmara Municipal, Maurício Braga Mesquita, conhecido como Maurício BM, a convocar uma reunião com a direção da Rio+ nos próximos dias. O objetivo é exigir esclarecimentos sobre os projetos e obras realizadas e em andamento no município, buscando respostas sobre quando a regularidade no abastecimento será restabelecida.

“A população merece respeito; a empresa teve tempo para adaptação e, até agora, não apresentou uma solução para o problema que se comprometeu a resolver. Água é um direito de todos, é um serviço básico, e não dá mais para ficar assim”, ressaltou Maurício BM.

O cenário revela um problema crônico que afeta a qualidade de vida dos moradores e destaca a necessidade urgente de medidas eficazes por parte da concessionária para atender às demandas essenciais da população.

O jornal O Dia - Projeto Cidades aguarda um posicionamento da concessionária sobre o problema apresentado na matéria, que segue em atualização.