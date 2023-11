O Feirão Limpa Nome 2023 acontecerá nos dias 5 e 6 dezembro, das 9h30 às 16h, na sede do Órgão, no Centro de Cidadania, no Âncora - Foto: Divulgação

Publicado 15/11/2023 19:40

Rio das Ostras - O Procon de Rio das Ostras está organizando o Feirão Limpa Nome 2023, e a edição deste ano bate recorde com a participação de 15 empresas. O evento, que proporciona aos consumidores a chance de regularizarem suas dívidas, acontecerá nos dias 5 e 6 de dezembro na sede do Órgão, no Centro de Cidadania, no ncora.

Os interessados em participar podem agendar o atendimento de forma online, preenchendo o formulário disponível na página do Procon: link. O agendamento estará aberto entre os dias 7 de novembro e 1 de dezembro. Além disso, é possível confirmar o agendamento por contato telefônico pelo número (22 2771-6581), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Nesta edição, estão confirmadas as participações de grandes empresas, como Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Enel, Rio+, Vivo, OI, Claro, Net, Embratel, Nextel, Casas Bahia e Lojas Ponto.

O Feirão Limpa Nome também conta com a parceria da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio das Ostras e do Serviço de Proteção do Crédito (SPC) – Brasil. Durante os dias 4, 5 e 6 de dezembro, será oferecida gratuitamente a consulta ao serviço de proteção ao crédito aos consumidores que comparecerem à sede do Procon de Rio das Ostras.