Pais denunciam apagão em escolas de Rio das Ostras; Procon fiscaliza e cobra medidas da EnelFoto: Divulgação

Publicado 27/02/2025 10:07 | Atualizado 27/02/2025 10:08

Rio das Ostras - Pais e responsáveis de alunos das escolas localizadas nos bairros Âncora e Village, em Rio das Ostras, denunciaram que diversas unidades de ensino ficaram sem aulas devido a problemas no fornecimento de energia elétrica. Diante da situação, equipes da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e da Coordenadoria de Fiscalização e Posturas (Comfis) foram a campo para averiguar o problema e cobrar explicações da Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia na cidade.

De acordo com os relatos, a interrupção no fornecimento começou na tarde de segunda-feira (24), causando instabilidade na rede elétrica das escolas. A situação se agravou na Creche Dona Lina, no Âncora, onde, mesmo após um dia inteiro, a energia continuava chegando de forma parcial, obrigando a unidade a dispensar as crianças.

A fiscalização foi acionada a pedido do procurador-geral do município, Renato Vasconcelos, que manifestou preocupação com a precariedade do serviço prestado pela concessionária. O Procon foi incumbido de tomar a frente da ação e cobrar medidas imediatas para resolver o problema.

A coordenadora do Procon, Michele Mansur, classificou a situação como inaceitável, destacando os prejuízos causados aos estudantes e suas famílias. "Visitamos as unidades escolares, conversamos com a direção e constatamos um desrespeito à comunidade escolar. Crianças foram obrigadas a voltar para casa, prejudicando seu aprendizado e gerando transtornos para as famílias. Isso não é apenas uma falha no serviço, mas um descaso com a educação e com os cidadãos de Rio das Ostras", afirmou.

As equipes de fiscalização seguem acompanhando a situação e cobrando soluções rápidas da Enel. "Não vamos admitir que a população seja tratada com negligência. Energia elétrica é um direito essencial, não um favor. Estamos adotando todas as medidas legais para que a concessionária seja responsabilizada e evite novos problemas desse tipo", reforçou Mansur.

O Procon de Rio das Ostras está disponível para receber denúncias e prestar atendimento aos consumidores de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro de Cidadania, localizado na Rua das Casuarinas, 595, no Âncora. O órgão também recebe reclamações pelo WhatsApp (22) 2771-6581 e pelo e-mail faleprocon@gmail.com.