Agentes da Guarda e do BPRv reforçam a fiscalização para coibir irregularidades na RJ-106Foto: Divulgação

Publicado 26/02/2025 11:16

Rio das Ostras - Desde segunda-feira (24), a RJ-106, principal via de Rio das Ostras, será alvo da "Operação Pré-Carnaval", uma força-tarefa da Guarda Civil Municipal e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) para combater motos irregulares. O objetivo é tirar de circulação veículos com escapamentos adulterados, placas ausentes, licenciamento atrasado e outros problemas que colocam em risco a segurança viária.

A ação, que se estende até a quarta-feira de Cinzas (5), nasceu após reunião estratégica entre os órgãos envolvidos. Equipes da Guarda reforçarão o patrulhamento com seis viaturas e cerca de 20 agentes, ampliando a fiscalização ao longo da Amaral Peixoto.

Além do combate às motos irregulares, a operação mira infrações como ultrapassagens pelo acostamento e excesso de velocidade, que se tornaram frequentes na rodovia. A fiscalização intensificada visa organizar o trânsito e garantir mais segurança para motoristas e pedestres.