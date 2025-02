Deputados estaduais, Rodrigo Amorim e Flávio Serafini (da esquerda para a direita) - Reprodução

Deputados estaduais, Rodrigo Amorim e Flávio Serafini (da esquerda para a direita)Reprodução

Publicado 25/02/2025 19:43

A agressão a um idoso de 69 anos em Cabo Frio, após uma discussão sobre o corte de uma árvore, se tornou pauta na sessão ordinária desta terça-feira (25) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O caso gerou forte embate entre parlamentares, já que o acusado, Lucas Muller, é assessor do deputado estadual Flavio Serafini (PSOL).



O deputado Rodrigo Amorim (PTB) usou a tribuna para criticar Serafini e anunciou que levará o caso ao Conselho de Ética da Casa. A iniciativa recebeu apoio dos deputados Felipe Poubel (PL) e Douglas Gomes (PL), que cobraram explicações sobre a agressão ao idoso José Rivaldo.



Diante da repercussão do caso, Flavio Serafini anunciou a exoneração de Lucas Muller. Em nota, ele explicou que a decisão foi tomada para garantir que a investigação ocorra de forma imparcial. Confira na íntegra:



“O ambientalista Lucas Muller foi exonerado enquanto aguardamos os desdobramentos da investigação. Ele alega defesa da companheira que teria sido agredida pelo vizinho, inclusive, prestando depoimento e fazendo exame de corpo delito. Infelizmente o veículo de comunicação que teve acesso as imagens optou por fazer uma cobertura parcial, omitindo a parte inicial do vídeo e invisibilizando a agressão contra a mulher. Dessa forma não foi possível avaliarmos o conjunto da situação”.





Lucas Muller, que também foi candidato a vereador em Cabo Frio e recebeu mais de mil votos, segue afirmando que agiu em defesa da namorada e que o vídeo divulgado apresenta apenas um recorte da situação. Confira:



“Foi o correto a se fazer! [sobre a exoneração] O foco não era o Flávio ou o partido. Eles não têm nada a ver com isso! O RLagos desde o primeiro momento está politizando esse acontecimento. Não deram direito de resposta, entrevistaram o agressor da minha companheira com uma secretária do governo Serginho, outros secretários compartilhando em grupos, storys, etc. Temos provas de tudo. A causa principal qual foi? Uma agressão a uma mulher antes desse corte (manipulação de informação)! Isso foi ocultado por eles e diversos outros veículos de comunicação. Fazemos muitos enfrentamentos a essa velha e política suja (imunda, de bandidismo) dessa cidade, há diversos anos sucessivos e diversas gestões. Isso lógico que incomoda muita gente. Esse enfrentamento incomoda muita gente milionária/billionária da especulação imobiliária, políticos envolvidos, agentes públicos do Estado e dos municípios, gente corrupta e com poder. Tenho minha consciência tranquila. Defenderei sempre minha companheira, ou qualquer mulher de agressão. E o enfrentamento a essas injustiças sociais continuará! Nada vai parar por isso. Agradeço imensamente ao gabinete do Flávio por todos os momentos, apoio irrestrito, equipe maravilhosa, de gente trabalhadora e muito especial”.



A secretaria de Melhor Idade de Cabo Frio também se pronunciou sobre o caso.



“A secretaria da melhor idade está dando toda a assistência psicológica e auxilio jurídico ao Sr. Rivaldo, pessoa idosa agredida na última sexta feira, para que busque de forma efetiva os seus direitos. Fizemos uma representação no Ministério Público com todo o relato do episódio afim de que se faça cumprir o Estatuto da Pessoa Idosa em nossa cidade”, disse a secretária Camila Saraiva