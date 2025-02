Prefeito, Dr. Serginho, foi recebido com uma banda de marchinhas no Charitas - Reprodução

Prefeito, Dr. Serginho, foi recebido com uma banda de marchinhas no CharitasReprodução

Publicado 25/02/2025 14:31

O prefeito de Cabo Frio, Dr Serginho (PL) acaba de anunciar a programação do Carnaval da cidade que, segundo ele, "vai começar a fazer uma nova história em Cabo Frio". No total, serão 32 eventos com artistas locais e 56 blocos de arrastão.



Na Praia do Forte, a passarela da folia tem início às 16h, com o primeiro trio saindo às 18h e outro às 21h30. As atividades, tanto de música quanto as comerciais têm que encerrar à 1h.



Na Praia do Peró, terá palco na praia com apresentação artística a partir das 16h, indo até meia-noite. Na Praça do Moinho, também no bairro do Peró, tem atividade recreativa a partir das 16h, para as crianças. Na Praia das Palmeiras, os bailinhos infantis acontecerão todos os dias, a partir das 16h. Já no bairro da Passagem a pegada vai ser mais tranquila, com MPB, a partir das 16h.



Em Tamoios, no segundo distrito, serão dois palcos, uma no Pontal de Santo Antônio e outro na Praça de Unamar. A folia começa a partir das 18h, com shows começando às 21h30.



Serginho ressaltou que os blocos terão apoio da Prefeitura tanto nos corredores da folia quanto nas comunidades.



O prefeito também destacou como será a segurança, com drones com câmeras de reconhecimento facial e revista nos acessos às praias, entre outros.



Confira outros detalhes no vídeo.