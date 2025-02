À direita: vereador Lineker Vieira (CID), que foi quem apresentou denúncia. À esquerda: ex-secretário Cláudio Barreto - Reprodução

À direita: vereador Lineker Vieira (CID), que foi quem apresentou denúncia. À esquerda: ex-secretário Cláudio BarretoReprodução

Publicado 24/02/2025 17:33

A Câmara Municipal de Araruama decidiu, na última quinta-feira (20), durante a sessão legislativa, criar uma comissão especial para investigar possíveis irregularidades relacionadas ao ex-secretário Cláudio Barreto.A comissão será instaurada na sessão desta terça (25). A expectativa é que também nesta terça, sejam apresentados o presidente, provavelmente o vereador Lineker Vieira (CID), que foi quem apresentou denúncia , e os outros participantes.Segundo os vereadores, há indícios de que Cláudio Barreto teria feito "ajustes" financeiros que não seriam compatíveis com sua renda oficial. A comissão, que promete vasculhar documentos e ouvir testemunhas, tentará descobrir o que realmente aconteceu.Cláudio ainda não se pronunciou, mas sua defesa já garantiu que tudo foi feito dentro da lei. A comissão, com seu prazo estabelecido, pode até encontrar algo relevante para ações futuras.Enquanto isso, os ânimos estão elevados, e o nome de Cláudio continua sendo lembrado como o "laranja" do ex-prefeito Chiquinho da "Malcriação" (PODE). Contudo, como já sabemos, quando a casa cai, ninguém escapa.