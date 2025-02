O encontro contou com a participação da diretora-executiva da Prolagos, Aline Póvoas, e dos integrantes do Gabinete de Ações Pró-Lagoa, instituído pela Prefeitura. Estiveram presentes os secretários de Governo, Luiz Fernando Jr.; de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira; e de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres, o secretário adjunto de Pesca, Breno Santos, e o chefe de gabinete, Fernando Frauches. - ASCOM

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia apresentou à equipe técnica e jurídica da concessionária Prolagos um relatório detalhado produzido pelo Núcleo Especial de Fiscalização de Saneamento, com demandas identificadas nas últimas semanas no município. Durante a reunião, realizada na quinta-feira (20), o prefeito Fábio do Pastel cobrou ações concretas e imediatas para solucionar as irregularidades constatadas.



Além da apresentação do relatório, o encontro também alinhou o apoio da concessionária nas ações de limpeza na Praia do Boqueirão e Camerum. Para reforçar o trabalho, a Prolagos disponibilizará dois caminhões caçamba, uma retroescavadeira e equipamentos de proteção individual (EPIs) para os profissionais responsáveis pela limpeza.

O encontro contou com a participação da diretora-executiva da Prolagos, Aline Póvoas, e dos integrantes do Gabinete de Ações Pró-Lagoa, instituído pela Prefeitura. Estiveram presentes os secretários de Governo, Luiz Fernando Jr.; de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira; e de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres, o secretário adjunto de Pesca, Breno Santos, e o chefe de gabinete, Fernando Frauches.



O encontro teve como um dos principais objetivos melhorar a eficiência da resposta da Prolagos, com foco na comunicação operacional e na execução de medidas emergenciais. O fiscal responsável pelo Núcleo Especial de Fiscalização, Guilherme Tavares de Mello, apresentou as ocorrências registradas nos bairros Porto do Carro, Baleia, Baixo Grande, Praia do Sudoeste, São João e Praia da Tereza, apontando as demandas que já haviam sido atendidas pela concessionária e aquelas sem retorno.

A Prolagos informou que está intensificando as operações em São Pedro da Aldeia, com deslocamento de equipe e maquinário para reforçar o atendimento na cidade. Foi alinhado, ainda, atuações ao longo do cinturão de proteção à Lagoa de Araruama para identificação das residências que ainda não estão ligadas à rede de captação de esgoto.



O encontro faz parte de uma série de iniciativas da Prefeitura de São Pedro da Aldeia para garantir melhorias na situação sanitária da Lagoa de Araruama e reforçar o compromisso com a preservação ambiental e a qualidade de vida da população.