De um lado, imagens da agressão. Do outro, Prefeito se pronunciando sobre o caso - Reprodução

De um lado, imagens da agressão. Do outro, Prefeito se pronunciando sobre o casoReprodução

Publicado 20/02/2025 15:03

O prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL), se pronunciou após as notícias sobre uma agressão a um ambulante ter tomado a cidade. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (19). O rapaz trabalhava na Praia do Forte quando foi abordado de forma truculenta por agentes da Fiscalização de Posturas e da Guarda Municipal de Cabo Frio.



De acordo com testemunhas, o trabalhador estava com um cooler na areia quando foi abordado pelos agentes. Durante a ação, ele foi cercado e atingido com golpes de porrete na cabeça. A abordagem foi classificada como violenta e desproporcional por quem presenciou a cena.



Após o fato, Dr. Serginho, reafirmou o compromisso com o respeito aos trabalhadores da cidade após os acontecimentos registrados na Praia do Forte tanto na quarta-feira (19), quanto em um episódio anterior, registrado na terça (18), onde agentes discutiram com um turista que alegou ter levado choque de um deles. Em comunicado à população, ele destacou que a gestão tem trabalhado com responsabilidade e compromisso ao longo dos quase cinquenta dias de governo e que o ordenamento urbano não pode impedir cidadãos de exercerem as atividades de forma honesta.



“Desde o início, sempre deixei claro para toda a equipe envolvida no ordenamento da cidade que não quero ninguém mexendo com quem está trabalhando para levar o sustento para casa. Já tratei disso quando organizamos a questão das motos barulhentas e reafirmo agora: o trabalhador precisa ser respeitado”, pontuou o prefeito.



Serginho afirmou que já ouviu a versão da Guarda Municipal sobre o ocorrido e que toda situação tem dois lados. No entanto, ressaltou que, assim como sua gestão não permite desordem na cidade, também não aceitará que trabalhadores sejam impedidos de atuar.



“Isso não significa carta branca para o descontrole. Seguiremos firmes no ordenamento da orla, impedindo abusos, ocupação irregular e bagunça. Mas isso deve ser feito sem prejudicar aqueles que trabalham de forma honesta para sustentar suas famílias”, acrescentou.



O prefeito também destacou que Cabo Frio é uma cidade ordeira, que deve respeitar tanto seus moradores quanto os visitantes, e reforçou sua posição contra qualquer tipo de violência ou agressão.



“A nossa cidade tem que ser organizada, mas sempre com respeito e justiça. Não compactuamos com violência. Nossa missão é manter o equilíbrio entre ordem e respeito aos cidadãos”, concluiu Serginho.



A Prefeitura de Cabo Frio segue acompanhando os desdobramentos do caso e reforça o compromisso com um ordenamento urbano responsável, sem prejuízo aos trabalhadores e à população.