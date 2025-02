Prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho - Divulgação

Publicado 19/02/2025 18:23

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), participou de uma reunião nesta quarta-feira (19) para definir um projeto de lei que torna obrigatória a instalação de estações de tratamento de esgoto em novos condomínios e loteamentos. O projeto foi encaminhado à Câmara Municipal.



A medida tem o objetivo de evitar sobrecarga na infraestrutura sanitária, como ocorre em São Pedro da Aldeia, onde a rápida expansão imobiliária gerou aumento na demanda por tratamento de esgoto.



Serginho espera que o projeto seja aprovado para garantir que futuros empreendimentos contem com soluções próprias de saneamento, reduzindo o impacto sobre a rede pública.





Além disso, a prefeitura iniciará, no dia 17 de março, uma intervenção na galeria pluvial que atende os bairros Parque Burle, São Cristóvão e Caiçara.



A estrutura, com aproximadamente dois quilômetros de extensão, três metros de altura e três metros de largura, está assoreada e será desobstruída por equipes de diversas secretarias municipais.



O objetivo da ação é reduzir os alagamentos nesses bairros e minimizar os impactos na Lagoa de Araruama. A operação terá duração estimada de 40 a 50 dias e contará com a participação da Secretaria de Meio Ambiente, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), da Secretaria de Serviços Públicos, da Consercaf e da equipe de engenharia da prefeitura.



“Os alagamentos em Cabo Frio são um problema histórico. A questão não é se vai alagar, mas quando vai alagar, principalmente durante grandes chuvas. Por isso, planejamos uma ação estratégica para enfrentar essa situação de forma definitiva. Com a limpeza do Canal do Parque Burle, vamos minimizar ou até eliminar os alagamentos nessa região. Em seguida, avançaremos para outros pontos críticos da cidade”, afirmou o prefeito Dr. Serginho.