Publicado 17/02/2025 17:59

A Prefeitura de Cabo Frio, representada por diversas secretarias, realizou, na manhã desta segunda-feira (17), uma reunião para planejar uma grande ação de limpeza que será realizada no Canal do Itajuru, no próximo sábado (22), a partir das 7h.



Estiveram presentes o prefeito Dr. Serginho, o vice-prefeito e secretário da Cidade, Miguel Alencar; o secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, Jailton Nogueira; o secretário de Turismo, Davi Barcelos; e o presidente da Comsercaf, Jehann Costa. Mergulhadores e integrantes da ONG Mar sem Lixo também participaram do encontro.



A mobilização vai acontecer no trecho entre a Ponte Feliciano Sodré e o bairro São Bento. Entre as ações previstas estão a retirada de pneus e outros detritos do fundo do Canal do Itajuru, a limpeza das áreas próximas e uma ação de conscientização junto aos pescadores, entre outras atividades.

Mergulhadores e integrantes da ONG Mar sem Lixo e prefeito, Dr. Serginho SECOM



O prefeito Dr. Serginho destacou a importância de ações como essa para a preservação das belezas naturais de Cabo Frio, que tanto encantam moradores e turistas.



O prefeito Dr. Serginho destacou a importância de ações como essa para a preservação das belezas naturais de Cabo Frio, que tanto encantam moradores e turistas.

"A gente não quer só limpar os resíduos que estão largados no Canal, mas também gerar uma conscientização daquilo que a gente tem que dar em defesa dos nossos maiores patrimônios naturais. E, para isso, a gente conta com quem gera consciência e também com toda a equipe da Prefeitura, que está à disposição, para a gente mudar essa realidade", disse.