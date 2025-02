Prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho - Kadu Armani/SECOM

Prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho Kadu Armani/SECOM

Publicado 14/02/2025 14:07 | Atualizado 14/02/2025 14:08

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), anunciou nesta quinta-feira (13) a criação do Comitê Multidisciplinar de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência. Liderado pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, o comitê atuará em parceria com as secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, além do apoio essencial da sociedade civil, representada pela APAE, pela APAA Casa Azul e por representantes da Câmara Municipal.



Junto a essa iniciativa, também foi anunciada a criação da Casa do Autista, um espaço dedicado ao apoio, à orientação e ao desenvolvimento de ações específicas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.



A proposta surge em resposta aos desafios observados, especialmente no início deste ano letivo, quando muitas famílias enfrentaram dificuldades com a troca de auxiliares e a adaptação das crianças ao retorno às aulas. A falta de continuidade dos profissionais que acompanhavam os alunos nos anos anteriores tem gerado angústia e insegurança entre os pais.



Para enfrentar essa realidade, o Comitê Multidisciplinar de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência se dedicará, já na primeira semana, à elaboração de soluções práticas e adequadas para tratar essas questões. Além disso, a Secretaria de Educação realizará um estudo detalhado para entender as necessidades específicas de cada aluno e, com base nos resultados, criará um planejamento que avaliará a viabilidade de readaptação dos profissionais.