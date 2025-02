Prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa - Divulgação

Publicado 13/02/2025 18:22

O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), já está voando de volta pra cidade, vindo de Brasília, onde participou do Encontro Nacional de Prefeitos e fez várias agendas com deputados e nos ministérios. Na bagagem, a garantia de R$ 1 milhão em emendas, fruto de sua articulação com vários parlamentares, entre eles Altineu Côrtes (PL). Segundo Fabinho, os deputados só estão esperando o orçamento abrir para cadastrarem tais emendas.

Pouco antes das 15h desta quinta-feira (13), a coluna conversou com ele por telefone e o prefeito disse que o saldo da viagem foi pra lá de positivo. "A gente também conseguiu cadastrar obras importantes. O PAC está para ser aberto, a gente já pegou orientações nos ministérios. Eu sempre falo que o prefeito quando vai à Brasília, ele planta semente e com certeza, em breve, essas sementes aí vão dar frutos. Acho que é muito importante a gente ter essa articulação aqui em Brasília. É aqui que tudo acontece”, disse. As emendas serão utilizadas, entre outros, nas obras do hospital municipal (que ainda está na fase de finalização do edital de licitação), de uma base do SAMU, escolas e creches.