Da esquerda para a direita: Alexandre Martins, Josiani Meira e Anderson Chaves - Ascom

Publicado 12/02/2025 14:39

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), visitou nesta quarta-feira (12) a sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, localizada no bairro da Rasa. Acompanhado do vereador Anderson Chaves, ele foi recebido pela secretária Josiani Meira, que apresentou as principais ações da pasta, incluindo o funcionamento do Núcleo da Secretaria de Esportes, instalado recentemente no local.



O núcleo tem como objetivo facilitar o acesso da população às escolinhas de diversas modalidades esportivas oferecidas pela Secretaria de Lazer e do Esporte. Além disso, equipes da pasta também estão nos CRAS de José Gonçalves e Cem Braças para auxiliar na inscrição dos moradores dessas regiões, evitando deslocamentos até a sede da Secretaria de Lazer e do Esporte, que fica no bairro Vila Caranga.



Durante a visita, o prefeito reforçou a importância da integração entre as secretarias para garantir mais acesso aos serviços públicos. “Nosso objetivo é facilitar a vida da população. Queremos que todos tenham acesso ao esporte, ao lazer e aos serviços sociais oferecidos pelo município. Essa parceria entre as secretarias é fundamental para que mais pessoas sejam beneficiadas”, afirmou Alexandre Martins.



A secretária Josiani Meira destacou que a transparência é uma prioridade em sua gestão e agradeceu a presença do prefeito e do vereador. “Fiz questão de convidar o vereador Anderson Chaves para conhecer de perto os trabalhos da secretaria. Queremos atuar sempre com clareza e compromisso, garantindo que a população tenha acesso a todos os serviços disponíveis”, disse Josiani.



Quem também deu uma passada por lá foi o secretário de Lazer e Esporte, Diego Bezerra.



O prefeito visitou a secretaria após acompanhar as obras de adequação predial das escolas da Rasa, que estão em andamento para melhorar a estrutura das unidades de ensino do bairro.