Acima da esquerda para a direita: Prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa; Prefeita de Araruama, Daniela Soares com deputado federal Baleia Rossi. Abaixo, da esquerda para a direita: vice-prefeito de Maricá, Joãozinho Maurício e prefeito de Macaé, Welberth Rezende Reprodução

Publicado 12/02/2025 13:03

Prefeitos da Costa do Sol participam do Encontro Nacional de Prefeitos, que começou nesta terça-feira (11) em Brasília, e segue até quinta-feira (13). Figuram na capital federal Fabinho Costa (CID), de Iguaba Grande; Daniela Soares (MDB), de Araruama; Washington Quaquá (PT) e seu vice, Joãozinho Maurício (PT); Welberth Rezende (CID), de Macaé, e Carlos Augusto (PL), de Rio das Ostras. Os prefeitos de Cabo Frio, Búzios e São Pedro da Aldeia, Dr Serginho (PL), Alexandre Martins (REP) e Fábio do Pastel (PL) não puderam comparecer por conta do grande número de demandas desta alta temporada nas cidades.

Deputado estadual Altineu Cortês (esq.) e prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (dir.) Reprodução

Da esquerda para a direita: vice-governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha; prefeita de Araruama, Daniela Soares e deputado federal Baleia Rossi Reprodução

Vice-prefeito de Maricá, Joãozinho Maurício (PT) entre o prefeito de Paracambi, Andrezinho Ceciliano (PT), e o vereador de Japeri, Mateus Ferraz (PT) Reprodução

Prefeito de Macaé, Welberth Rezende prefeito de Macaé, Welberth Rezende Reprodução

prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Reprodução

Da equipe de chefes do executivo da Costa do Sol, o prefeito de Iguaba foi o primeiro a chegar, nesta segunda-feira (10). Ontem mesmo, Fabinho já se reuniu com o secretário especial de Assuntos Federativos, André Ceciliano, e alguns ministros. Já nesta terça, ele foi ao FNDE para solicitar aumento no número de ônibus escolares e a construção de novos equipamentos. Também esteve com os deputados Gutemberg Reis (MDB), Altineu Côrtes (PL), solicitando recursos para a cidade, para todas as áreas, principalmente saúde, infraestrutura e educação. Fabinho também encontrou o ex-deputado Renan Ferreirinha, atual secretário de Educação de Eduardo Paes (PSD), que será palestrante de um dos painéis do Encontro.A primeira vez a gente nunca esquece, não é verdade? Pois esta foi a estreia de Daniela como prefeita em Brasília e, olhem, a jovem política não está pra brincadeira, chegou chegando. Acompanhada do vice-governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha – que a conheceu no fim de semana, durante passeio de barco com os prefeitos, em Arraial - Daniela teve um encontro com o presidente nacional de seu partido, o MDB, deputado federal Baleia Rossi.Quem também vem divulgando desde cedo as atividades em Brasília é o vice-prefeito de Maricá, Joãozinho Maurício (PT), que está junto com uma comitiva capitaneada pelo prefeito Washington Quaquá (PT). Logo após a cerimônia de abertura do evento, com o presidente Lula (PT), Joãozinho, que também é presidente da executiva estadual do partido, destacou que essa parceria do governo federal com os municípios vai gerar muitos investimentos e avanços na Saúde e na Educação, principalmente. “Tenho certeza que nosso prefeito Quaquá vai tirar muitos projetos do papel”, disse ele. Claro que o encontro também proporcionou interações entre os políticos do país, como na imagem aí de cima, de Joãozinho com o prefeito de Paracambi, Andrezinho Ceciliano (PT), e o vereador de Japeri, Mateus Ferraz (PT).O prefeito de Macaé, Welberth Rezende (CID), está na expectativa total para os encontros que serão viabilizados no evento de Brasília. Assim que pousou em Brasília, nesta terça (11), disse, pelo Instagram, “que serão dias bastante intensos”. E ele tem algumas reuniões já marcadas para a estada na capital federal, entre elas uma com a ANTT. “Vamos debater e avançar no que diz respeito à saúde, educação, entre outras pautas. E também teremos algumas reuniões aqui que já estão marcadas. A primeira na ANTT para falar sobre a duplicação da BR-101, a Estrada de Ferro (EF-118) e também a linha férrea que não está sendo utilizada em Macaé para que possamos avançar ali em alguns projetos de mobilidade urbana. Serão dias muito intensos e de muito trabalho e vamos estar atualizando vocês de todos os nossos passos aqui em Brasília”.O prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto (PL), era outro bastante animado no planalto central, já que foi a primeira vez de sua ida após a campanha eleitoral de 2024. Disse que a missão, desta vez, foi mais além. “Aproveito essa viagem para abrir portas, buscar verbas e garantir emendas que atendam às prioridades da nossa cidade. E posso dizer com orgulho: Rio das Ostras já encontra um novo cenário por aqui. Com diálogo e articulação, as portas se abrem, os projetos ganham força e nossa população será diretamente beneficiada”, garantiu.