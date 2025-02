Prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho - Reprodução

Publicado 07/02/2025 19:11

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), se pronunciou oficialmente na tarde desta sexta-feira (7) sobre o início do ano letivo na cidade. Em um comunicado voltado a pais, responsáveis, alunos e toda a comunidade escolar, o chefe do Executivo municipal abordou os principais desafios enfrentados pela educação no município e apresentou as medidas adotadas para solucioná-los.



Um dos pontos críticos destacados pelo prefeito foi a carência de professores. Segundo ele, a ausência de um processo seletivo no ano passado impactou a reposição de profissionais, tornando necessário um esforço emergencial para agilizar contratações a partir de 2 de janeiro. O processo já está em fase final para garantir que todas as turmas tenham docentes o mais rápido possível.



Além disso, Dr. Serginho apontou falhas estruturais em diversas unidades escolares, resultado de desvios de recursos da educação em obras anteriores e reformas inacabadas. A prefeitura já trabalha para corrigir essas falhas e proporcionar um ambiente adequado para o ensino.



Outro problema enfrentado foi a interrupção de contratos de fornecimento de merenda e transporte escolar. Segundo o prefeito, com o suporte do setor jurídico, a administração municipal conseguiu resolver as questões contratuais, evitando prejuízos aos alunos.



A climatização das salas de aula também foi mencionada como uma prioridade. De acordo com Dr. Serginho, medidas emergenciais já estão sendo adotadas para minimizar os impactos do calor, e a solução definitiva será implementada nos próximos dois meses.



A lotação das escolas foi apontada como reflexo da falta de planejamento anterior e da ausência de uma base de dados centralizada. O prefeito anunciou que a gestão municipal está elaborando um planejamento detalhado para redistribuir os alunos de forma mais equilibrada e realizar obras de adequação em cada bairro conforme a demanda.



Apesar das dificuldades, Dr. Serginho reforçou seu compromisso com a educação e garantiu que a prefeitura seguirá trabalhando para superar os desafios e garantir um ano letivo de qualidade para os estudantes de Cabo Frio.