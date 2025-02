Deputado estadual Rosenverg Reis (esq), Daniela e o secretário estadual de Transportes, Washington Reis - Reprodução

Deputado estadual Rosenverg Reis (esq), Daniela e o secretário estadual de Transportes, Washington ReisReprodução

Publicado 06/02/2025 16:10

A prefeita de Araruama, Daniela Soares (MDB) engatou de vez na administração municipal. Nesta quarta (5), se reuniu com o secretário estadual de Transportes, Washington Reis, e o deputado estadual Rosenverg Reis (MDB) para discutir a ampliação e modernização do transporte intermunicipal. O principal objetivo do encontro foi garantir novas linhas de transporte que conectem Araruama a outros municípios da Região dos Lagos e à capital. Washington Reis demonstrou apoio às demandas apresentadas e destacou que o governo estadual está empenhado em promover essas melhorias. E pensar que a ex-prefeita nunca fez questão de ter essas “interações” com o Estado, que coisa, hein? Ainda sobre Daniela, ontem ela recebeu a empresária Marlene Mattos, deve vir novidade por aí. Também nesse encontro estavam o secretário municipal de Turismo, Tiago Moura, e o ex-secretário de Iguaba e consultor em Desenvolvimento, Eron Bezerra, que aliás, rasgou elogios à prefeita araruamense. Disse que ficou impressionado com a humildade e a vontade de trabalhar.



Daniela recebeu a empresária Marlene Mattos, o secretário municipal de Turismo, Tiago Moura e o ex-secretário de Iguaba e consultor em Desenvolvimento, Eron Bezerra Reprodução

____________ ____________

Daniela na Praia do Vargas, em Praia Seca, acompanhando a soltura de tartarugas Reprodução

EM PRAIA SECA

Falando em Daniela, ela marcou presença nesta terça-feira (4) na Praia do Vargas, em Praia Seca, para assistir à soltura de tartarugas após 57 dias chocadas: “Um momento especial que reforça a importância da preservação ambiental. Parabéns ao Instituto BW pelo trabalho!”, declarou. Pelo visto, Daniela descobriu recentemente uma afinidade com questões ambientais e tem se mostrado bastante envolvida no assunto.

Falando em Daniela, ela marcou presença nesta terça-feira (4) na Praia do Vargas, em Praia Seca, para assistir à soltura de tartarugas após 57 dias chocadas: “Um momento especial que reforça a importância da preservação ambiental. Parabéns ao Instituto BW pelo trabalho!”, declarou. Pelo visto, Daniela descobriu recentemente uma afinidade com questões ambientais e tem se mostrado bastante envolvida no assunto.