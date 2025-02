Prefeito Dr. Serginho com grupo de secretários em Tamoios - Reprodução

Publicado 05/02/2025 17:15

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), deu início ao ordenamento do distrito de Tamoios. Acompanhado por sua equipe de secretários, ele esteve no Pontal de Santo Antônio, onde afirmou que vai remover uma obra inacabada, deixada pela gestão anterior, que representa riscos para a população.



De acordo com o prefeito, a intervenção será totalmente desfeita antes do Carnaval. “Essa obra foi feita sem licenciamento ambiental, com desvio de dinheiro público e pagamento antecipado além do executado na antiga gestão. Isso não é aceitável, e vamos corrigir esse erro”, declarou.



Além da remoção, a equipe de arquitetos da Prefeitura está desenvolvendo um grande projeto para transformar a área em um polo turístico e econômico. O planejamento inclui a valorização do turismo e da gastronomia local, a criação de um espaço adequado para embarque e desembarque de passeios e a construção de um entreposto de pesca moderno, beneficiando moradores, pescadores e visitantes.



O prefeito também anunciou que, a partir do dia 10, a Rodovia Amaral Peixoto receberá iluminação de LED, com a substituição dos postes ao longo da via. Já no bairro Nova Califórnia, será realizado um mutirão para limpeza, tapa-buracos e soluções para os principais problemas da região.



Outro ponto essencial é a requalificação do asfalto da Amaral Peixoto. Em parceria com o Governo do Estado, toda a pavimentação será substituída, garantindo mais segurança e melhorando a mobilidade urbana, reduzindo o número de acidentes.



“Tamoios vai viver um novo momento. Estamos trabalhando para restabelecer a ordem e garantir que essa população receba o respeito e o tratamento digno que merece”, afirmou Dr. Serginho.