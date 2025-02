Chefe de Gabinete, Marcello Costa; prefeito Fabinho; secretário de Esportes, Nickolas Tahim; secretária de turismo, Carla Valle e secretário de Governo, Jales Lins - Renata Cristiane

Durante o lançamento, o prefeito Fabinho Costa (CID) ressaltou a importância da ação para o desenvolvimento econômico e cultural da cidade: “Preparamos o calendário buscando valorizar o potencial turístico e esportivo do município. Queremos movimentar Iguaba, gerando emprego e renda durante todo o ano e não apenas na alta temporada. O lançamento antecipado beneficia tanto os visitantes quanto os comerciantes locais, permitindo um planejamento mais eficiente.” Confira entrevista exclusiva abaixo: A prefeitura de Iguaba Grande realizou nesta segunda-feira (3), na Associação de Imprensa do Estado do Rio de Janeiro (Apierj), o lançamento do Calendário Anual de Atrações 2025. A iniciativa tem como objetivo impulsionar o turismo local, gerar novas oportunidades de negócios e garantir que moradores, turistas e profissionais do setor possam planejar suas atividades com antecedência.O novo calendário reúne mais de 60 atrações, incluindo as já tradicionais festividades do município, como o Iguapira, o aniversário da cidade e a FLIG (Feira Literária de Iguaba Grande). Além disso, apresenta novidades, incluindo etapas oficiais de competições esportivas e novas opções de entretenimento, como o ‘Iguaba Wine & Jazz’ e o ‘MPB in Iguaba’, oferecendo uma programação diversificada ao longo do ano. Claro, a grande expectativa é pela inauguração da Ilha dos Dinossauros, que acontece este ano e vai ser a virada de chave no turismo da cidade, como bem colocou a secretária de Turismo, Carla Valle. Durante o lançamento, o prefeito Fabinho Costa (CID) ressaltou a importância da ação para o desenvolvimento econômico e cultural da cidade: “Preparamos o calendário buscando valorizar o potencial turístico e esportivo do município. Queremos movimentar Iguaba, gerando emprego e renda durante todo o ano e não apenas na alta temporada. O lançamento antecipado beneficia tanto os visitantes quanto os comerciantes locais, permitindo um planejamento mais eficiente.” Confira entrevista exclusiva abaixo:





Com essa iniciativa, a Prefeitura reforça seu compromisso com a organização e o crescimento sustentável do turismo em Iguaba Grande. A expectativa é que a divulgação antecipada do calendário fortaleça a economia local, atraia mais turistas e impacte positivamente setores como hotelaria, gastronomia e transporte.



A programação completa das atrações será divulgada ao longo do ano, garantindo que moradores e visitantes tenham acesso a todas as informações necessárias para aproveitar ao máximo as experiências que Iguaba Grande oferecerá em 2025.